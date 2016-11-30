Индонезия вышла из ОПЕК после договоренности о сокращении добычи

Индонезия приостановила свое членство в Организации стран-экспортеров нефти, ее квота на добычу нефти будет распределена между другими членами картеля, передает Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК.

«Организация приостановила членство Индонезии. ОПЕК решила распределить квоту Индонезии на добычу нефти между другими странами-членами», — говорится в сообщении.

30 ноября страны ОПЕК на встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн, Накануне этой встречи министр энергетики Индонезии говорил, что его страна еще не определилась с позицией по снижению нефтедобычи.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что Россия согласится сократить добычу нефти только после того, как ОПЕК примет соответствующее решение.