Песков рассказал об интересной встрече Путина в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сегодня у Владимира Путина в Кремле состоится интересная встреча. Его слова приводит «Интерфакс».

«В Кремле состоится одна интересная встреча, сообщим дополнительно. И далее президент будет дорабатывать свое Послание Федеральному Собранию, которое он огласит завтра в полдень», - пояснил Песков.

Перед тем, как обратиться с посланием, Путин выступит на на форуме «Примаковские чтения». «Вы знаете, что президент безгранично уважал, ценил талант и опыт Примакова, и поэтому, конечно, он с большим удовольствием принимает участие в этом очень важном и представительном мероприятии»,- заключил Песков.