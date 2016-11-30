СМИ узнали об атаке ВВС Израиля на пригород Дамаска

Командование сирийской правительственной армии сообщило об атаке израильских самолетов, выпустивших две ракеты по району Эс-Сабура к западу от Дамаска. Об этом сообщает Reuters.

Нападение было совершено на рассвете, никто не пострадал.

Командование ВС Сирии заявило, что атака была попыткой «отвлечь внимание от успехов Сирийской армии», добавляет САНА. Официальных комментариев от Израиля пока не поступало.

В сентябре израильские ВВС совершили налет на сирийский военный объект в провинции Кунейтра. Тогда верховное командование страны сообщило, что военным удалось сбить к югу от города Кунейтра израильский военный самолет и беспилотник-разведчик. Позже представитель израильской армейской пресс-службы майор Арье Шаликар опроверг это сообщение. Он сообщил, что сирийские ВС запустили две ракеты класса «земля-воздух», но ни одна из них не достигла цели.