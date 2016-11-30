Яшин рассказал о возможных угрозах Кадырова Немцову

Сопредседатель «Парнаса» Илья Яшин на суде по делу об убийстве политика Бориса Немцова заявил, что в последние годы жизни оппозиционеру поступало много угроз. Его слова приводит РИА Новости.

«Немцов был постоянно объектом разных угроз, все они были связаны с его профессиональной и политической деятельностью. Смысл этих угроз был в том, что если ты не прекратишь свою политическую деятельность, то тебя могут просто убить», — пояснил Яшин. По его словам, политик неоднократно обращался в правоохранительные органы.

Яшин отметил, что Немцов считал источником угроз власти Чечни. «Всерьез Немцов опасался только одного человека — Рамзана Кадырова. Он считал, что представители республики не подчиняются российским законам и могут делать, что хотят», — заявил он.

Оппозиционер напомнил, что как раз в августе-сентябре 2014 года, когда Немцов опубликовал видео перемещения чеченских силовых структур на восток Украины, они с политиком обсуждали возможные опасные последствия этого шага.