Киркоров назвал абсурдными обвинения в плагиате в свой адрес

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров назвал абсурдными обвинения в свой адрес в плагиате со стороны лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани, сообщает ТАСС.

«Все выглядит абсурдным. При чем здесь обвинения в мой адрес, когда у песни есть автор? Почему вдруг все это возникло после 15-летнего исполнения этой песни, которая звучала в международных конкурсах, была во всемирном эфире? Почему вдруг сейчас?» — цитирует агентство слова Киркорова.

«Я подавал заявление в Главное Следственное управление в связи с осквернением моей репутации, клеветы в мой адрес и вымогательства, — добавил певец. — Вся эта история продолжалась месяц. Я терпел, молчал, но всему приходит конец, я решил, что мое государство меня защитит в рамках закона».

Филипп Киркоров также рассказал, что накануне «в первый раз увидел этих людей — Маруани и Трунова (адвокат французского музыканта, — прим. "Полит.ру")». Также он подчеркнул, что никогда не общался с ними — ни по телефону, ни в переписке. «Это все ложь, со мной никто не разговаривал, все сделали пранкеры, — пояснил Киркоров. — Я сам все узнал вчера на следственном эксперименте».

В настоящее время идет доследственная проверка по заявлению Киркорова в отношении Дьдье Мариуани и его юриста Игоря Трунова. При этом адвокат российского исполнителя Александр Добровинский заявил, что его клиент ранее не общался с Маруани, а телефонный разговор с ним от имени российского артиста, во время которого вымогались деньги, якобы вели знаменитые пранкеры Вован и Лексус.

Впоследствии Киркоров заявил на Маруани в полицию, и иностранный артист вместе с адвокатом был задержан в Сбербанке в центре Москвы, где должен был подписать с Киркоровым мировое соглашение.