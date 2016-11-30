Кремль обрадовался частичной отмене санкций против Ротенберга
Москва выразила радость по поводу того, что трибунал Суда Евросоюза признал частично необоснованными санкции ЕС против бизнесмена Аркадия Ротенберга. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: «Аркадий Ротенберг является российским предпринимателем, он отстаивает свои права в ситуации, когда, с нашей точки зрения, в отношении него и ряда других физических лиц были незаконно введены санкции. В данном случае мы, безусловно, рады, что господин Ротенберг смог защитить свои права таким образом».
Отметим, ранее суд ЕС заявил, что считает санкции против Ротенберга, введенные с июля 2014 года по март 2015 года, необоснованными, однако подтвердил законность ограничительных мер за период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.