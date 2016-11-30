Чемпион России по стендовой стрельбе Лошаков совершил суицид

Чемпион России по стендовой стрельбе Владислав Лошаков покончил с собой в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, происшествие было 13 ноября. В московском парке Кузьминки в было обнаружено тело молодого мужчины. Позднее выяснилось, что это Лошаков.

Рядом была предсмертная записка.

«В записке говорилось, что он устал от жизни», — рассказал собеседник агентства.

В столичном главке СКР сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 20-летнего мужчины на юго-востоке Москвы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская», — пояснила представитель ведомства Юлия Иванова.

По информации Life.ru Лошаков пропал еще 8 ноября текущего года. Он вышел из спорткомплекса «Люблино», но дома не появился. Его мать обратилась с заявлением в полицию.

Напомним, что Лошаков был чемпионом России среди юниоров по стендовой стрельбе.