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30 ноября 2016, 08:14
авторское право музыка

Полиция отпустила Маруани до вечера среды

Солист французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и представляющий его интересы юрист Игорь Трунов отпущены из отделения полиции в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Трунова Людмилу Айвар.

По словам Айвар, музыкант не стал давать объяснения в отсутствии представителя консульства Франции. В настоящее время Маруани находится в гостинице, но вечером в среду он обязан явиться в полицию.

Ранее адвокат француза сообщила, что Маруани отказался давать показания, поскольку не доверял переводчикам. При этом она заверила, что речь о задержании лидера Space и Трунова не идет.

Агентство РИА Новости добавляет, что у певца в полиции изъяли мобильный телефон.

В свою очередь, задержанный адвокат Трунов дал показания, при этом у него изъяли документы, соглашения, переписки и также отпустили. Источники в правоохранительных органах утверждают, что полиция «не видит оснований для возбуждения уголовного дела». 

Лидер группы Space Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов были задержаны в Москве 29 ноября. Задержание связано с заявлением популярного российского певца Филиппа Киркорова о вымогательстве. Музыкант и юрист были задержаны в отделении Сбербанка на Покровке, где они назначили встречу с Киркоровым для подписания мирового соглашения. Маруани обвиняет Киркорова в том, что в его песне «Жестокая любовь» скопирована мелодия группы Space.

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