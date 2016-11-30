Маруани пообещал подать на Киркорова заявление о клевете

Французский композитор, лидер музыкальной группы Space Дидье Маруани на пресс-конференции в Москве заявил, что намерен добиться привлечения российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова к ответственности за ложный донос, сообщает «Интерфакс».

«То, как повел себя Киркоров, — это западня, это преступление. Мои адвокаты подадут жалобу в прокуратуру за клевету на меня», — цитирует агентство слова Маруани.

В свою очередь, адвокат музыканта Игорь Трунов заявил о том, что его клиент может подать иск на Филиппа Киркорова в американский суд за неправомерное использование его музыки. «По американским законам, Киркоров должен будет заплатить минимум 10 миллионов долларов за плагиат», — заявил юрист.

В минувший вторник Маруани и Трунов были задержаны в центре Москвы в отделении Сбербанка. Представитель Киркорова Александр Добровинский рассказал журналистам, что Маруани задержали с поличным при передаче ему денежной суммы в рамках написанного в полицию заявления Киркорова о вымогательстве.

Сам Маруани утверждает, что стал «жертвой глупой, преступной акции». В свою очередь, адвокат Трунова Людмила Айвар сообщила, что в банке «планировалось подписать мировое соглашение между французским музыкантом и российским певцом по поводу использования одной из композиций Маруани Киркоровым».

Филипп Киркоров назвал абсурдными обвинения в свой адрес в плагиате со стороны Дидье Маруани. «Все выглядит абсурдным. При чем здесь обвинения в мой адрес, когда у песни есть автор? Почему вдруг все это возникло после 15-летнего исполнения этой песни, которая звучала в международных конкурсах, была во всемирном эфире? Почему вдруг сейчас?» — цитирует агентство ТАСС слова Киркорова.