Полиция извинилась перед Маруани после задержания

Адвокат Людмила Айвар сообщила, что полицейские извинились перед юристом Игорем Труновым и лидером французской группы Space Дидье Маруани. Об этом она рассказала «Интерфаксу».

Она также подтвердила, что власти не стали возбуждать против них дело по заявлению Филиппа Киркорова о вымогательстве, но указала, что Трунову пока не вернули документы и телефон.

Напомним, Трунова и Маруани задержали 29 ноября в отделении Сбербанка по подозрению в вымогательстве. Сами они утверждают, что собирались заключить с Киркоровым мировое соглашение.

Ранее стало известно об иске, который подал Маруани к Киркорову за плагиат в песне «Жестокая любовь» на сумму более 75 млн рублей.

Людмила Айвар назвала случившееся провокацией адвоката Киркорова Александра Дубровинского. Тот, в свою очередь, сообщил, что его подзащитный о мировом соглашении не договаривался, а Маруани переписывался с пранкерами Вованом и Лексусом.