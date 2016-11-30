СМИ узнали об отказе Меркель возобновить переговоры о членстве Турции в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель на выступлении перед однопартийцами по Христианско-демократическому союзу (ХДС) заявила, что она против новых переговоров с Турцией о ее присоединении к Евросоюзу. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник.

Присутствовавший на собрании собеседник издания предположил, что ее слова подвели черту под дискуссией о вступлении Турции в ЕС.

25 октября турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что в случае продолжения недружественной политики ЕС он откроет беженцам границы.

Это резкое высказывание он позволил себе после того, как накануне Европарламент одобрил резолюцию о заморозке переговоров о вступлении Турции в ЕС, мотивируя это решение проблемами в сфере прав человека и свободы слова гражданского общества.