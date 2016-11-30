МИД РФ отказался комментировать «пересказы цитат» Эрдогана про Сирию

Москва рассматривает заявления турецкого президента Реджепа Эрдогана о цели операции «Щит Евфрата» в Сирии в контексте уже существующих договоренностей и соглашений между Россией и Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Мы исходим в контексте урегулирования сирийского кризиса и отношений с Турцией из договоренностей на официальном уровне. Речь идет об официальных документах. Именно это для нас является основополагающим в контексте сирийского урегулирования», — заявила Мария Захарова.

По ее словам, в министерстве накануне изучали вопрос, поскольку цитата Эрдогана о том, что «Щит Евфрата» направлен на свержение сирийского лидера Башара Асада, «наделал много шума». «Мы пытались понять, было ли это сказано так, как было процитировано. Как я понимаю, это было сказано не под запись, а в пересказе, поэтому мы опираемся на заявления Анкары публично, и которые легли в основу договоренностей, в которых Турция участвует. Это в том числе и документы МГПС [Международной группы поддержки Сирии], в которую входит в Турция, и в рамках этих документов нет никаких сомнений, что какого-либо другого решения сирийского конфликта кроме как мирным путем, невозможно. Наша позиция четко основана на резолюциях ООН, договоренностях МГПС и двусторонних документах», — пояснила дипломат.

Мария Захарова при этом подчеркнула, что Россия исходит «из договоренностей, а не пересказов цитат, которые, возможно, были вырваны из контекста».

29 ноября СМИ распространили слова выступления президента Турции Реджепа Эрдогана, который заявил, что армия Турции вторглась в Сирию, чтобы «положить конец правлению Асада».