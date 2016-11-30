Минтранс РФ получит 5 млрд рублей на закупку российских самолетов

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Министерству транспорта пяти млрд рублей из госбюджета на покупку самолетов SukhoI Superjet 100 и L-410. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В тексте документа отмечается, что средства должны пойти «на оплату дополнительных акций публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", размещаемых этим акционерным обществом в связи с увеличением его уставного капитала».

Четыре млрд рублей должно быть потрачено на региональный самолет нового поколения SukhoI Superjet 100, а на L-410 — один млрд рублей.

«Принятое решение направлено на обеспечение российских авиакомпаний современными воздушными судами отечественного производства, сохранение рабочих мест и загрузку производственных мощностей предприятий авиастроения, развитие рынка малой авиации и повышение транспортной доступности в регионах», — говорится в пояснительной записке к документу.