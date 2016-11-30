Украина разорвала отношения с РФ с сфере телевидения

Правительство Украины приняло решение разорвать соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Это решение было принято сегодня. «Есть предложение поддержать, решение принято», — отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Помимо прочего, было решено денонсировать соглашение о сотрудничестве в сфере информации.

Отметим, что договор между Украиной и Россией в сфере информации был подписан в 1998 году. Он предусматривал «широкий и свободный обмен информацией» между странами.