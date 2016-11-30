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30 ноября 2016, 00:37
Донецк Иван Охлобыстин

СМИ узнали о запросе Охлобыстина на гражданство ДНР

Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин

Пресс-служба главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко сообщила о запросе актера и режиссера Ивана Охлобыстина на получение гражданства ДНР, передает РИА Новости.

«Иван Охлобыстин в Ростове, находясь прямо на сцене, написал заявление на имя Александра Владимировича Захарченко о предоставлении ему гражданства ДНР», — говорится в сообщении.

Около двух лет назад украинские власти запретили показ на территории страны фильмов с участием Охлобыстина. Таким образом Киев отреагировал на посещение актером Донецка и выраженную им поддержку Донецкой и Луганской самопровозглашенным республикам.

Представитель украинского Госкино Филипп Ильенко тогда заявил, что Охлобыстин пытается «использовать свою аудиторию и медийность» для борьбы против Киева.

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