СМИ узнали о запросе Охлобыстина на гражданство ДНР

Пресс-служба главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко сообщила о запросе актера и режиссера Ивана Охлобыстина на получение гражданства ДНР, передает РИА Новости.

«Иван Охлобыстин в Ростове, находясь прямо на сцене, написал заявление на имя Александра Владимировича Захарченко о предоставлении ему гражданства ДНР», — говорится в сообщении.

Около двух лет назад украинские власти запретили показ на территории страны фильмов с участием Охлобыстина. Таким образом Киев отреагировал на посещение актером Донецка и выраженную им поддержку Донецкой и Луганской самопровозглашенным республикам.

Представитель украинского Госкино Филипп Ильенко тогда заявил, что Охлобыстин пытается «использовать свою аудиторию и медийность» для борьбы против Киева.