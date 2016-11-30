СМИ сообщили о возможном уходе YouTube из России

В случае принятия закона, ограничивающего участие иностранных владельцев в онлайн-кинотеатрах, видеохостинг YouTube может уйти с территории России. Об том пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Медиакоммуникационный союз (МКС) и другие источники.

Напомним, 25 ноября депутаты Госдумы РФ Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев («Единая Россия») предложили принять законопроект, предусматривающий запрет для иностранцев на владение более 20% онлайн-кинотеатров. Под закон подпадают ресурсы, чья аудитория составляет в месяц не менее 100 тысяч пользователей на территории РФ, или 20 тысяч пользователей в одном из субъектов страны.

В случае принятия закона, кинотеатрам Ivi, Amediateka, Megogo и Netflix придется отказаться от части иностранных инвестиций. Из-за вступления в силу 1 января 2016 года аналогичного закона в отношении СМИ, некоторым изданиям уже пришлось сменить собственников.

Принятие закона может вызвать увеличение затрат на создание дополнительной инфраструктуры для разграничения профессионального и пользовательского контента. Как сообщает один из источников издания, в настоящее время таких способов не существует.

Некоторые российские операторы связи, в частности «Вымпелком» и МТС, также выступают против принятия этого закона. Кроме того, они настаивают на участии онлайн-кинотеатров в обсуждении законопроекта.

В случае принятия, этот закон начнет свое действие с 1 июня 2017 года.