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30 ноября 2016, 17:25
нефть ОПЕК

ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки

ОПЕК
ОПЕК
Фото: marketwatch.com

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) достигла соглашения о коллективном сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным делегата.

После вступления соглашения в силу добываемый картелем объем «черного золота» будет составлять 32,5 млн баррелей в сутки

В конце сентября в Алжире страны ОПЕК предварительно договорились сократить производство до 32,5-33 млн баррелей. Ожидалось, что в случае достижения соглашения цены поднимутся выше уровня в 50 долларов, а в случае срыва сделки — упадут ближе к 40 долларам.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что Россия согласится сократить добычу нефти только после того, как ОПЕК примет соответствующее решени

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