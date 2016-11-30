ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) достигла соглашения о коллективном сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным делегата.

После вступления соглашения в силу добываемый картелем объем «черного золота» будет составлять 32,5 млн баррелей в сутки

В конце сентября в Алжире страны ОПЕК предварительно договорились сократить производство до 32,5-33 млн баррелей. Ожидалось, что в случае достижения соглашения цены поднимутся выше уровня в 50 долларов, а в случае срыва сделки — упадут ближе к 40 долларам.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что Россия согласится сократить добычу нефти только после того, как ОПЕК примет соответствующее решени