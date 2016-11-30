В правительстве Ирана сообщили о готовности РФ сократить нефтедобычу

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сказал, что Россия согласится сократить добычу нефти только после того, как Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) примет соответствующее решение, передает ТАСС.

«Они [российские власти] согласились сократить добычу после того, как мы примем такое решение», — цитирует агентство слова Зангане. Министр при этом подчеркнул, что ОПЕК обсуждает именно сокращение, а не заморозку объемов добычи нефти.

Ранее в правительстве Азербайджана сообщили о готовности РФ сократить нефтедобычу. При этом глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не планирует участвовать во встрече с ОПЕК, которая состоится в Вене 30 ноября. Он отметил, что РФ продолжит переговоры, когда страны картеля придут к консенсусу.

В свою очередь, министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби заявил, что страны ОПЕК 30 ноября в Вене согласуют снижение добычи нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр пояснил, что соглашение будет рассчитано на 6 месяцев. При этом, по его словам, Ирак готов сократить собственную добычу нефти, не нарушая своих интересов, но пока не определился с масштабами сокращения.

Джабар Али аль-Ляиби также отметил, что сокращение ОПЕК добычи нефти будет означать повышение цен. По его словам, Ирак рассчитывает на рост цен до 55 за баррель и более после сокращения.

В среду мировые цены на нефть перешли к росту после падения днем ранее почти на 4% на фоне ожиданий итогов встречи ОПЕК в Вене. Утром 30 ноября цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,70%, до 47,65 доллара за баррель.