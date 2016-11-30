Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 ноября 2016, Среда, 14:29
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
30 ноября 2016, 14:13
Ирак Иран нефть ОПЕК Россия

В правительстве Ирана сообщили о готовности РФ сократить нефтедобычу

Добыча нефти
Добыча нефти
Башнефть

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сказал, что Россия согласится сократить добычу нефти только после того, как Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) примет соответствующее решение, передает ТАСС.

«Они [российские власти] согласились сократить добычу после того, как мы примем такое решение», — цитирует агентство слова Зангане. Министр при этом подчеркнул, что ОПЕК обсуждает именно сокращение, а не заморозку объемов добычи нефти.

Ранее в правительстве Азербайджана сообщили о готовности РФ сократить нефтедобычу. При этом глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не планирует участвовать во встрече с ОПЕК, которая состоится в Вене 30 ноября. Он отметил, что РФ продолжит переговоры, когда страны картеля придут к консенсусу.

В свою очередь, министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби заявил, что страны ОПЕК 30 ноября в Вене согласуют снижение добычи нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр пояснил, что соглашение будет рассчитано на 6 месяцев. При этом, по его словам, Ирак готов сократить собственную добычу нефти, не нарушая своих интересов, но пока не определился с масштабами сокращения.

Джабар Али аль-Ляиби также отметил, что сокращение ОПЕК добычи нефти будет означать повышение цен. По его словам, Ирак рассчитывает на рост цен до 55 за баррель и более после сокращения.

В среду мировые цены на нефть перешли к росту после падения днем ранее почти на 4% на фоне ожиданий итогов встречи ОПЕК в Вене. Утром 30 ноября цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,70%, до 47,65 доллара за баррель.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

МИД России
МИД назвал провокацией решение Киева провести ракетные пуски у Крыма
Президент России Владимир Путин и Аркадий Ротенберг
Кремль обрадовался частичной отмене санкций против Ротенберга
Порто Ново (Бенин)
МИД заявил о захвате у берегов Бенина судна с россиянами
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Песков рассказал об интересной встрече Путина в Кремле
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
МИД РФ отказался комментировать «пересказы цитат» Эрдогана про Сирию
Архив новостей

Самое читаемое

Единый день приёмки военной продукции. Владимир Путин и Сергей Шойгу
Песков рассказал о реакции Путина на ракетные стрельбы Украины у Крыма
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
Чуркин обвинил Госдеп в наглости и бесстыдстве
Арсений Яценюк
Яценюк посоветовал президенту США держаться в рамках при общении с Путиным
Александр Турчинов
Совбез Украины уточнил место проведения ракетных стрельб возле Крыма
Президент Украины Петр Порошенко
Экс-премьер Украины рассказал о «сложном сожительстве» с Порошенко
14:27 Кремль потребовал разъяснений по заявлению Эрдогана о свержении Асада
14:16 Создана первая электронная карта археологических памятников России
14:13 В правительстве Ирана сообщили о готовности РФ сократить нефтедобычу
13:55 МИД заявил о захвате у берегов Бенина судна с россиянами
13:48 Кремль обрадовался частичной отмене санкций против Ротенберга

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Андрей Хржановский
Андрей Хржановский
30 ноября 1939 года родился Андрей Хржановский, художник-мультипликатор.
13:46 Киркоров назвал абсурдными обвинения в плагиате в свой адрес
13:35 Песков рассказал об интересной встрече Путина в Кремле
13:19 МИД РФ отказался комментировать «пересказы цитат» Эрдогана про Сирию
13:12 МИД назвал провокацией решение Киева провести ракетные пуски у Крыма
12:54 СМИ узнали об отказе Меркель возобновить переговоры о членстве Турции в ЕС
12:42 Норвегия согласилась выдать США российского программиста
12:32 Елочную игрушку из Книги рекордов Гинесса установят на Поклонной горе
12:26 Правильный угол между пальцами поможет пловцам выиграть соревнования
12:07 РУСАДА в 2017 году получит финансовую независимость
12:07 Россия направила в США и Канаду запросы по «допинговому делу»
12:02 Суд ЕС признал некоторые санкции против Ротенберга необоснованными
11:43 Минск направил России предложения по оплате газа и нефти
11:42 Посольство США не приспустило флаг в знак траура по Фиделю Кастро
11:39 Иван Охлобыстин стал гражданином ДНР
11:27 В Москве погибла бронзовый призер ЧМ по хоккею Юрлова
11:25 Клименко успокоил пользователей видеохостинга YouTube
11:13 Аудиторы нашли у РЖД возможность сэкономить до 130 млрд рублей
11:12 «Евросеть» назвала бредом новость о ликвидации компании
10:57 В ЦРУ предупредили Трампа о возможных катастрофах его президентства
10:52 Полиция извинилась перед Маруани после задержания
10:38 Минтранс РФ подготовил «экологичные» дорожные знаки
10:28 Стюардесса подтвердила версию крушения самолета в Колумбии из-за нехватки топлива
10:20 Минтранс РФ получит 5 млрд рублей на закупку российских самолетов
10:19 Чемпион России по стендовой стрельбе Лошаков совершил суицид
10:12 Выяснены причины ухудшения зрения у космонавтов
09:58 Трамп убедил United Technologies сохранить рабочие места в Индиане
09:54 МЭР решило контролировать госзакупки вместе с ФСБ и Генпрокуратурой
09:37 По факту драки со стрельбой на Черемушкинском рынке возбуждено дело
09:32 Минтранс предложил регионам брать с въезжающих деньги на борьбу с пробками
09:30 В Хабаровске зафиксированы новые случаи издевательств над животными
09:01 Минюст США рассказал о задержании планировавшего массовые убийства американце
08:46 В Минобороны заявили о нежелании западных стран и ООН помогать жителям Алеппо
08:42 В Колумбии уточнили число жертв крушения самолета с бразильским футболистами
08:30 СМИ узнали о планах «Мегафона» и «Вымпелкома» ликвидировать бренд «Евросеть»
08:14 Полиция отпустила Маруани до вечера среды
08:04 СМИ сообщили о возможном уходе YouTube из России
00:59 «Исламское государство» заявило о своей причастности к теракту в Огайо
00:51 Идея Трампа наказывать за сожжение флага не нашла поддержки у республиканцев
00:43 Володин предложил Кубе противостоять угрозам вместе с РФ
00:37 СМИ узнали о запросе Охлобыстина на гражданство ДНР
00:09 Экс-премьер Украины рассказал о «сложном сожительстве» с Порошенко
29.11 23:58 Российский сенатор назвал цель Эрдогана в Турции недостижимой
29.11 23:52 Чуркин обвинил Госдеп в наглости и бесстыдстве
29.11 23:45 Яценюк посоветовал президенту США держаться в рамках при общении с Путиным
29.11 23:41 СМИ предупредили зятя Трампа о проблемах из-за места в Белом доме

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.