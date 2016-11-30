Минэкономразвития вместо Улюкаева возглавит Максим Орешкин

Указом президента РФ Владимира Путина на должность министра экономического развития назначен Максим Орешкин, который ранее занимал пост заместителя министра финансов РФ, сообщает «Интерфакс».

«Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но, в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития», — сказал Путин на встрече с Максимом Орешкиным. Бывший чиновник, в свою очередь заявил, что согласен возглавить Минэкономразвития.

Отмечается, что 34-летний Максим Орешкин после своего официального назначения станет самым молодым министром российского правительства.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов комментируя ситуацию, сложившуюся в министерстве экономического развития РФ после увольнения его главы Алексея Улюкаева, уличенного в получении крупной взятки, заявил, что этот пост должен занять человек «не кудринской школы», или представитель монетаристов, представленных сейчас в Центробанке РФ. «России нужна другая экономика — экономика, нацеленная не на финансовое сдерживание, а на развитие», — сказал Титов.

СМИ, в свою очередь, сообщали, что кандидаты на должность главы МЭР обсуждались еще в сентябре 2016 года — до задержания и отставки Алексея Улюкаева. Кандидатами называли помощника российского президента Андрея Белоусова, первого зампреда Банка России Ксению Юдаеву и первого замглавы аппарата правительства Максима Акимова. При этом, как отмечали источники, все кандидаты рассматривали пост как сокращение своих возможностей и понижение.