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30 ноября 2016, 16:51
Владимир Путин Минэкономразвития экономика

Максим Орешкин рассказал Путину о задачах на текущий год

Глава МЭР Максим Орешкин.
Глава МЭР Максим Орешкин.
http://29y.ru/

Новый министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал основные задачи, которые ему предстоит решить на новом посту. Об этом сообщает RNS.

«Главная задача на предстоящий год — это подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики и позволят ей двигаться вперед», — сказал он.

В ответ на вопрос главы государства, как это сделать, Орешкин заявил, что в настоящее время существует много ограничений, которые нужно будет в ближайшее время детально рассмотреть.

30 ноября стало известно, что Владимир Путин своим указом назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина. Ранее он занимал пост заместителя министра финансов РФ.

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