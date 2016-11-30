Максим Орешкин рассказал Путину о задачах на текущий год

Новый министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал основные задачи, которые ему предстоит решить на новом посту. Об этом сообщает RNS.

«Главная задача на предстоящий год — это подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики и позволят ей двигаться вперед», — сказал он.

В ответ на вопрос главы государства, как это сделать, Орешкин заявил, что в настоящее время существует много ограничений, которые нужно будет в ближайшее время детально рассмотреть.

30 ноября стало известно, что Владимир Путин своим указом назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина. Ранее он занимал пост заместителя министра финансов РФ.