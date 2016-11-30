Минюст отказал пастафарианцам в регистрации их церкви в Москве

Школьник Михаил Самин, избранный глава пародийной Русской пастафарианской церкви Макаронного пастриархата, заявил, что Минюст отказал его организации в регистрации. Об этом он сообщил ТАСС.

В 2005 году американский физик Бобби Хендерсон основал Пастафарианство или Церковь летающего макаронного монстра (ЛММ) в ответ на введение в школах Канзаса курса, альтернативного эволюционному учению. ЛММ имеет свое Евангелие и атрибутику.

Приверженцы антиклерикального движения, которых только в России насчитывается около 400 тысяч человек, собираются по пятницам, чтобы прославлять абсурд, здравый смысл и самоиронию.

Самин, рукоположенный на собрании Священного Дуршлага, заявил, что пастафарианцы не собираются строить здания и отказываются от них в пользу благотворительности и миссионерской деятельности.

Один из активистов пастафарианства, Андрей Филин, даже сфоторафировался на водительские права с дуршлагом на голове. Он заявил, что этот предмет является священным атрибутом его религии.

В октябре 2016 года рижские пастафарианцы подали иск, в котором обжаловали отказ министерства юстиции Латвии внести их церковь в регистр религиозных организаций.