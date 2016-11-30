Подозреваемый в хищении глава департамента Минкультуры подал на увольнение

Директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо, который находится под следствием по обвинению в хищении государственных средств, написал заявление об увольнении, сообщает ТАСС.

«Борис Мазо написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление в Минкультуры передал его адвокат», — цитирует агентство заявление пресс-службы ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что замминистра культуры Григорий Пирумов, находящийся под арестом по подозрению в мошенничестве, будет уволен из министерства в ближайшее время. В пресс-службе ведомства эту информацию прокомментировать отказались, предложив подождать официального решения суда.

В свою очередь, газета «Коммерсантъ» в минувший вторник писала, что Борис Мазо, в числе других фигурантов дела, признал свою причастность к хищениям и согласился выплатить деньги в счет погашения ущерба. Однако он не был отпущен из СИЗО.