В Колумбии уточнили число жертв крушения самолета с бразильским футболистами

На борту разбившегося в Колумбии самолета с бразильскими футболистами находились 77 человек, а не 81, как сообщалось ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колумбийские СМИ.

По информации директора национального центра по борьбе с последствиями катастроф Колумбии Карлоса Ивана Маркеса, в авиакатастрофе погиб 71 человек и шестеро получили ранения. Таким образом, в общей сложности на борту самолета находились 77 человек. Издание Vanguardia уточняет, что на борту самолета находились 68 пассажиров-бразильцев и девять членов экипажа из Боливии.

Лайнер потерпел крушение в минувший вторник в окрестностях колумбийского города Медельин в провинция Антиокия. Футболисты клуба «Шапекоэнсе» летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка.

Как сообщили власти Колумбии, четыре человека отказались лететь в последний момент. Радиостанция Caracol, в свою очередь, отмечает, что в результате катастрофы погибли семь из девяти членов экипажа, двоим удалось спастись.