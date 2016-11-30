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30 ноября 2016, 14:16
археология

Создана первая электронная карта археологических памятников России

Распределение археологических памятников на территории России
Распределение археологических памятников на территории России
ИА РАН

Ученые Института археологии РАН разработали и запустили геоинформационную систему «Археологические памятники России» — первую в нашей стране электронную археологическую карту национального масштаба, которая содержит данные более чем о 15 тысячах объектов, сообщается в пресс-релизе института. Результаты работы ученых представлены в журнале «Российская археология».

Попытки создания общенациональных реестров археологических памятников предпринимались в европейских странах с начала XIX века, сегодня они существуют в Австрии, Венгрии, Польше, Франции, скандинавских странах, в то время как в некоторых других странах, например, в Германии и в Великобритании централизованных баз данных нет, информация рассредоточена по региональным реестрам.

В России, начиная с конца 1980-х годов, выходит издание «Археологическая карта России». Всего вышло 29 выпусков карты, в них была представлена информация о памятниках в европейской части страны. Однако данные, представленные в них, были фрагментарны, часто не было точной географической привязки.

С 2014 года группа под руководством директора ИА РАН Николая Макарова начала создавать основу для общенациональной электронной археологической карты. Ученые разработали стандарт описания археологического памятника (в него входят название объекта, тип,  хронологическая атрибуция, принадлежность к речному/ морскому бассейну, особенности микрорельефа, географические координаты и сведения об исследовании). Для карты при поддержке Российского научного фонда была разработана программная оболочка — автоматизированная система обработки информации.

На сегодня в базу данных, составляющую основу археологической карты, загружена информация о памятниках, исследованных с 2009 по 2012 год — это сведения о 15367  объектах археологического наследия, а также о 11230 «пустых» шурфах, где не было найдено культурных напластований.

«Эта карта сама по себе – уникальный инструмент, который впервые позволил нам увидеть Россию как единое поле археологической работы, позволил увидеть белые пятна на нем», – говорит Николай Макаров.

В частности, оказалось, что археологические памятники на территории России распределены очень неравномерно. Более высокая плотность памятников на юге, значительно более высокая концентрация их в Европейской части России по сравнению с Сибирью, не являются неожиданностью для археологов. Однако карты показывают резкость контрастов, характеризующую практически все хронологические срезы, ситуацию различных исторических эпох. Почти 73% археологических памятников России, затронутых изысканиями 2009-2012 года (11176 объектов), находятся к западу от Урала.

«Эта картина отражает не  только современную исследовательскую активность, но в  большей степени – общие закономерности в размещении населения и освоения территории, существовавшие с глубокой древности», – отметил Николай Макаров.

Он подчеркнул, что это только начало работы, в архивах института есть информация о 133  тысячах памятников, исследованных с 1945 года. «Мы решили, что ядром карты будет наиболее свежая информация, и она достаточно репрезентативна, позволяет составить общее представление об археологической географии. Конечно, мы будем продолжать вносить данные и через некоторое время она станет значительно полнее», – отметил ученый.

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