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30 ноября 2016, 16:22
археология викинги история

Редкие монеты XI века найдены в Северной Ирландии

Lesley-Anne McKeown/PA Wire

Кладоискатель-любитель Брайан Мортон из Северной Ирландии при помощи металлоискателя нашел две серебряные монеты. После того, как Мортон сообщил о находке, коронер из Белфаста провел дознание, в результате которого выяснилось, что монеты были изготовлены в XI веке и находка Мортона была официально признана кладом. Теперь по законам Соединенного Королевства монеты могут быть проданы, причем преимущественным правом покупки пользуются государственные музее, а вырученная сумма должна быть разделена между Мортоном и владельцем земельного участка.

Найденные Мортоном монеты весьма редки, они были отчеканены на острове Мэн и относятся к периоду, когда им владели скандинавы. В первой половине XIX века островом Мэн правили викинги, основавшие свое королевство в Дублине. В 1030-х годах правителем острова был Олаф Сигтриггссон, известный также под кельтским именем Амлайб мак Ситрик. Он был сыном короля Дублина Сигтригга Шелкобородого и Слэйн инген Бриайн, дочери верховного короля Ирландии Бриана Бору. После битвы при Скайхилле в 1079 году норвежцы захватили остров Мэн, и основали королевство Мэн и Островов, включавшее в себя также Гебридские острова. Первым его королем стал тогда Годред Крован. В 1164 году королевство разделилось на два отдельных государства: королевство Островов и королевство Мэн. История независимого королевства на острове Мэн завершилась в 1265 году, когда им завладела Шотландия.

Большая часть известных экземпляров монет королевства Мэн были найдены на самом острове, и лишь единицы обнаружены в Скандинавии. В Ирландии это первая подобная находка. Монеты были обнаружены на территории североирландского графства Даун. Как они туда попали с острова Мэн, остается неясным. Возможно, эта находка свидетельствует о наличии торговых связей между островом Мэн и юго-восточной частью Ольстера. Или же монеты случайно были оставлены во время грабительского рейда викингов. Роберт Хеслип (Robert Heslip), бывший куратор отдела нумизматики в Музее Ольстера, говорит, что монеты, вероятно, были потеряны владельцем, а не спрятаны намеренно.

Стоимость монет оценят независимые эксперты из Британского музея. По сообщениям прессы, намерение приобрести находку кладоискателя выразил Музей Ольстера.

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