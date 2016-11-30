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30 ноября 2016, 12:26
водный спорт физика

Правильный угол между пальцами поможет пловцам выиграть соревнования

Doug's Graphics/Flickr

На 69-й ежегодной конференции отделения гидродинамики Американского физического общества, завершившейся недавно в городе Портленд штата Орегон, группа ученых рассказала о результатах исследования, знакомство с которыми даст серьезное преимущество пловцам, выступающим на коротких дистанциях.

Исследователи изготовили модели рук и ног пловца и испытали их в аэродинамической трубе. При этом рассматривались варианты, в которых указательный, средний, безымянный пальцы и мизинец были расставлены под разными углами: 0°, 5°, 10°, 15° или 20°. Ученые обнаружили, что модель с углом между пальцами в 10° создавала наибольшее сопротивление, так как небольшое расстояние между пальцами продолжало препятствовать прохождению воздуха. В воде это дополнительное сопротивление сможет давать спортсмену более крепкую опору, чтобы продвинуть себя вперед.

Физики подсчитали, что при плавании вольным стилем раздвинутые на оптимальный угол пальцы дадут выигрыш в скорости в 2,5 % по сравнению со спортсменом, пальцы которого плотно сдвинуты. Это весьма существенное преимущество. На дистанции 50 метров оно улучшит время на несколько десятых секунды, тогда как, например, на олимпиаде 2016 года победитель на этой дистанции выиграл у второго места всего лишь две сотых секунды.

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