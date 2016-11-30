Путин рассказал о подробностях телефонного разговора с Трампом

Президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Примаковские чтения» сообщил подробности телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Путин рассказал, что оба лидера сошлись во мнении, что выправлять двусторонние отношения необходимо. Он, со своей стороны, подчеркнул, что Россия готова пройти свою часть пути.

«В последние годы, к сожалению, мы с вами это знаем, российско-американские связи существенно деградировали, но это не наша вина», — сказал Путин.

Президент выразил надежду на, что после «отгремевших» в США выборов появится шанс на улучшение отношений.

17 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе состоявшегося 14 ноября телефонного разговора Путин и Трамп обсудили вопросы сотрудничества с новой администрацией США. Оба лидера согласились, что в настоящее время российско-американские отношения можно оценивать как «хуже уже некуда».

Однако совпадение позиций мировых лидеров на этом не исчерпываются. 29 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп выражают одинаковое отношение ко многим моментам внешней политики.

«Они не тождественные, безусловно, могут быть различия. Подходы к основам, к основным подходам — они во многом совпадают. Но, безусловно, расхождения есть», — заявил Песков.