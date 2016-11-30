Ремонт дорог в России к ЧМ-2018 обойдется в 30 млрд рублей

В Калининграде, а также ряде других российских регионов сложилась тяжелая ситуация с дорогами в канун Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович, передает The Kaliningrad-room.ru.

В связи с этим кабмин выделит 30 миллиардов рублей на ремонт дорог в городах, где планируется проведение ЧМ-2018.

«Приоритет по всем видам транспорта, как по автомобильным дорогам, так и по другим, отдается стратегически важным регионам с наиболее тяжелой ситуацией, я имею в виду Дальний Восток, Крым, Калининград и другие регионы России», - отметил Дворкович.

По его словам, Россия приняла на себя повышенные международные обязательства, и теперь городам стоит обеспечить улучшение состояния трасс, а на это нужны дополнительные средства.

Тем городам, где будет проходить ЧМ-2018, в ускоренном порядке планируют выделить примерно по 1,2 млрд рублей.