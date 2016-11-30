Минтранс РФ подготовил «экологичные» дорожные знаки

В России в скором времени появятся новые дорожные знаки для электромобилей и транспорта, работающего на экологически чистом топливе, пишет в среду газета «Известия» со ссылкой на замминистра транспорта РФ Николая Асаула.

Один из таких знаков «Электромобиль» будет представлен в виде схематичного изображения легковой машины в центре окружности из электрического провода. Используясь в комплексе с другими знаками, он будет регулировать движение только этой категории автомобилей. Например, означать зону парковки или разрешенное движение. Новые знаки также будут информировать водителей электрокаров о ближайшей специализированной автозаправочной станции.

Другим новшеством, по словам Николая Асаула, станет появление знаков, разделяющих автомобили на определенные экологические классы.

Как отмечает издание, в настоящее время все проекты для утверждения представленных знаков находятся на рассмотрении правительства РФ.

На прошлой неделе стало известно, что МВД России разрабатывает новую редакцию госстандарта для номерных знаков.