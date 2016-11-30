Политолог из США попросил у Путина российский паспорт

Американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс обратился к президенту России Владимиру Путину с ироничной просьбой о предоставлении российского гражданства. Его заявление опубликовано на сайте Foreign Policy Journal.

«Теперь, когда агент ЦРУ Крейг Тимберг в качестве репортера Washington Post разоблачил меня и представил свету как российского агента, я хотел бы узнать, могу ли просить у вас российский паспорт и небольшое дипломатическое убежище, возможно, в роли помощника пресс-атташе в российском посольстве в Вашингтоне, до тех пор, пока я не смогу покинуть страну. Я знаю, что вы дали паспорт Стивену Сигалу, поэтому, надеюсь, быть российским агентом так же важно, как преподавать боевые искусства русским», — заявил Робертс.

Политолог попросил Путина перечислить ему деньги за работу агентом как можно скорее. Он считает, что обвинения в такой деятельности — это попытка ЦРУ использовать его в своих интересах.

«Моя критика политики Вашингтона, выражающейся в нагнетании напряжения между ядерными державами, и поддержка вашей политики ослабления напряжения — вовсе не шпионское прикрытие. Я действительно предпочитаю, чтобы мир не был разрушен термоядерной войной. В США к этому относятся с подозрением, но надеюсь, это допустимо в России», — подчеркнул Робертс.

«С нетерпением жду паспорта», — заключил политолог.