Кремль допустил выдачу паспорта политологу из США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов рассмотреть просьбу бывшего помощника министра финансов США по экономической политике Пола Крейга Робертса о предоставлении ему российского гражданства, если он оформит соответствующие документы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для получения гражданства нужно оформить соответствующее заявление. Если будет написано, оно будет рассмотрено», — пояснил Песков.

Так Кремль отреагировал на ироничную просьбу Робертса предоставить ему российский паспорт, которую он озвучил в открытом письме на имя Путина. Политолог написал свое послание после того, как ЦРУ обвинило его в шпионаже в пользу России.