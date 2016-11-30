РУСАДА в 2017 году получит финансовую независимость

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время будет финансироваться государством напрямую. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ближайшее время РУСАДА обретет независимость от государственных органов, и со следующего года будет финансироваться бюджетом напрямую», — сказал Смирнов.

Он также рассказал, что, в соответствии с мировой практикой, московская антидопинговая лаборатория будет переподчинена от Минспорта МГУ имени Ломоносова.

Смирнов подчеркнул, что Россия двигается по пути реализации «дорожной карты», подписанной РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для восстановления российского агентства в правах во всех полномочиях.

8 октября глава Минспорта РФ Виталий Мутко рассказал, что РУСАДА будет предоставлено больше независимости после выхода Минспорта из совета его учредителей.

Он также предположил, что антидопинговой лаборатории будет предоставлена полная самостоятельность. Однако остается вопрос — кто будет ее финансировать.