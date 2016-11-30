Захарова назвала «русофобским жестом» запрет Кураеву на въезд в Латвию

Москва расценивает внесение протодиакона Андрея Кураева в «черный список» в Латвии как недружественную акцию и русофобский жест. Об этом, по информации РИА Новости, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Расцениваем включение протодиакона РПЦ в "черный список" как очередную недружественную акцию латвийских властей и откровенный произвол их местных спецслужб», — заявила Мария Захарова. «Расширяя такие запретительные, рестриктивные меры теперь уже на религиозных деятелей в своей погоне, в желании опередить даже идеологов российской изоляции, латвийская сторона переходит все границы разумного», — отметила официальный представитель МИД.

Ранее посольство России в Латвии подвергло критике решение властей Латвии запретить въезд в страну Андрею Кураеву. «Включение религиозных деятелей в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, — за гранью понимания и, безусловно, не будет способствовать нормализации российско-латвийского диалога», — говорится в заявлении посольства.

26 ноября Андрей Кураев сообщил о существовании запрета на его въезд в Латвию, о котором он узнал в аэропорту Риги. Священник предположил, что одной из возможных причин запрета на въезд могли стать его критические высказывания о бывшем латвийском президенте Андрисе Берзиньше, который направил патриарху Кириллу письмо с просьбой воздержаться от поездки в Латвию.