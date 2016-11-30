Посол Бенина подтвердил захват судна с россиянами

Посол Бенина Анисет Габриэль Кочофа заявил, что в территориальных водах Африки захвачено пиратами судно, на борту которого находятся граждане России. Об этом сообщает ТАСС.

Однако Кочофа уточнил, что инцидент произошел вне территориальных вод страны.

«Судно действительно было захвачено пиратами, но за пределами территориальных вод Бенина. На судне действительно находятся граждане Украины и России. По разным оценкам, на борту судна могут находиться до четырех россиян», - отметил посол.

Ранее МИД России сообщал, что в водах Бенина, предположительно, могло быть захвачено греческое судно Saronic Breeze под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту.