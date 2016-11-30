МИД назвал провокацией решение Киева провести ракетные пуски у Крыма

МИД России заявил, что считает решение Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве полагают, что данные действия направлены на эскалацию отношений с Москвой. «Эту тему Киев постоянно подогревает, держит на плаву. То, что было на днях, — это прямая провокация, и ее расчет был в том, чтобы дождаться жесткой реакции со стороны России», — заявила представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, эти шаги Киев мог предпринять с целью «сохранить США в качестве своего главного покровителя» после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Между тем в Росавиации отметили, что пуски нарушат все международные соглашения и будут представлять опасность для гражданских самолетов. Ведомство пояснило, однако, что полетам над Крымом угрозы нет, и воздушное пространство в этом районе закрывать не будут.

Как передает «Интерфакс», РФ уведомила ICAO о новых опасных зонах для полетов над Черным морем. «Сейчас проходит аэронавигационный совет североатлантического бюро ICAO. Там наши представители как раз озвучили ситуацию, связанную с введением этих запретных зон», - заявил замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.

Напомним, ранее Украина заявила, что проведет ракетные стрельбы 1 и 2 декабря под Симферополем. Также авиационные власти Украины установили опасные в этот момент для полетов зоны акватории Черного моря.