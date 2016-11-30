Минюст США рассказал о задержании планировавшего массовые убийства американце

20-летний житель штата Северная Каролина Джастин Салливан признался, что два года назад заинтересовался деятельностью запрещенной на территории РФ «Исламское государство» (ИГ), сообщает минюст США.

Он рассказал, что скачивал ролики с жестокими убийствами, а также уничтожил «все религиозные предметы» родителей, открыто высказываясь в поддержку ИГ.

Салливан связался по интернету с вербовщиком Джунейдом Хуссейном, сообщив, что хочет спланировать «массовый расстрел» в Северной Каролине и Виргинии.

Один из агентов ФБР выдал себя за сторонника экстремистов и выступил в контакт с молодым человеком. Салливан рассказал, что собирается купить полуавтоматическую винтовку AR-15, а также разрывные патроны к ней.

Он планировал совершить теракт в концертном зале или любом другом месте большого скопления людей. Салливан также хотел запечатлеть массовое убийство, чтобы отправить видео своему куратору.

Мужчина был задержан, в его доме были обнаружены улики, доказывающие подготовку массового убийства. Кроме того, его обвиняют в убийстве, вину за которое он не признает.