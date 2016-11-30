Экс-премьер Украины рассказал о «сложном сожительстве» с Порошенко

По словам бывшего главы украинского правительства и лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, присущий действующему лидеру страны Петру Порошенко стиль ведения политики делает его похожим на танк.

Такую аналогию Яценюк провел в интервью американской газете The Wall Street Journal. «Он умный парень. Но иногда он ведет себя как танк, просто идя напролом», — прокомментировал политику Порошенко экс-глава украинского кабмина. Это сравнение Яценюк завершил напоминанием о том, что на каждый танк «существует противотанковая ракета».

Говоря о своей карьере премьер-министра в период президентства Порошенко, лидер «Народного фронта» назвал их сотрудничество «чрезвычайно запутанным и сложным сожительством».

При этом Яценюк утверждает, что хочет избежать повторения сценария 2005 года, когда никто не выиграл от конфликта между экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и украинским экс-президентом Виктора Ющенко.

Напомним, ранее в том же интервью бывший глава украинского правительства попросил Запад не оставлять Украину без поддержки и посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу найти некие рамки в общении с его российским коллегой Владимиром Путиным.