Суд в Париже поддержал выплату Киевом 112 млн долларов «Татнефти»

Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить «Татнефти» 112 миллионов долларов, а также проценты из-за спора вокруг «Укртатнафты». Об этом сообщает пресс-служба российской нефтяной компании.

В пресс-службе пояснили, что апелляционный суд отверг оба довода Украины и подтвердил действительность и возможность приведения в исполнение обоих арбитражных решений. «ПАО "Татнефть" выражает свое удовлетворение решением Апелляционного суда города Парижа», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что «Татнефть» ранее не предпринимала никаких действий для того, чтобы окончательное арбитражное решение вступило в силу в надежде на то, что Украина добровольно выплатит компенсацию.

«Укртатнафта» была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ в Полтавской области и являлась спорным активом для Украины и Татарстана.

В результате судебных разбирательств в 2008 году доля акционеров Татарстана в АО «Укртатнафта» была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе «Приват» Игоря Коломойского.

В августе 2014 года Украина проиграла спор на сумму около 100 млн долларов с российской «Татнефтью» в международном арбитраже в рамках дела о праве собственности на акции АО «Укртатнафта».