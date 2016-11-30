30 ноября 2016, 00:59
«Исламское государство» заявило о своей причастности к теракту в Огайо
Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за организацию нападения на территории Университета штата Огайо, сообщает Reuters.
Напомним, террористическую атаку, в результате которой пострадали 11 человек, совершил 18-летний приехавший из Сомали студент Абдул Разак Али Артан утром 29 ноября.
Сидя за рулем автомобиля, он направил машину на пешеходов, а потом вышел из нее с ножом в руке и атаковал прохожих.
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