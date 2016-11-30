Трамп анонсировал уход из бизнеса

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал проведение 15 декабря пресс-конференции, на которой заявит о своем уходе из бизнеса с целью работы исключительно на благо страны. Соответствующее сообщение политик разместил в среду на своей странице в Twitter.

I will be holding a major news conference in New York City with my children on December 15 to discuss the fact that I will be leaving my ... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.

great business in total in order to fully focus on running the country in order to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! While I am not mandated to .... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.

Дональд Трамп при этом подчеркнул, что закон не обязывает его идти на такой шаг, но он осознает важность того, что президент не должен попасть в конфликт интересов бизнеса и политики.

«Таким образом, юридические документы, которые позволят мне полностью выйти из всех бизнес-сделок, полностью готовы. Президентство является для меня гораздо более важной задачей», — заключил Трамп.

Ранее бывший губернатор Нью-Йорка и главный советник победившего кандидата в президенты Руди Джулиани заявил, что будет «нереально» изолировать детей Трампа от управления бизнесом и передать контроль над его империей доверенному независимому лицу. Он считает, что нестандартная ситуация Трампа потребует больше гибкости, чем традиционная политика «слепого траста».

Трое старших детей Трампа — Дональд-младший, Иванка и Эрик — уже принимают участие в управлении бизнес-империей отца. При этом эксперты не раз отмечали, что бизнес Трампа может вызвать множество различных вопросов в будущем из-за конфликта интересов, так как решения, принимаемые им в качестве президента, могут принести его семье дополнительный доход, если компания не будет передана в траст.