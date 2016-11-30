Идея Трампа наказывать за сожжение флага не нашла поддержки у республиканцев

Члены Республиканской партии США в американском конгрессе отказали избранному президенту США Дональду Трампу в поддержке его инициативы — ввести наказание для граждан страны за сожжение государственного флага в виде лишения гражданства, передает Reuters.

С соответствующим заявлением выступил лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти. По его словам, партия хоть и относится к осквернению американского флага негативно, но при этом «поддерживает свободу слова».

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл процитировал решение Верховного суда от 1989 года, отменившее ранее вынесенный нижестоящим судом приговор за сожжение флага в ходе протеста. ВС США постановил, что любое наказание за это действие будет являться нарушением права на свободу слова.

«Верховный суд постановил, что данные действия защищены первой поправкой — это форма неприятных высказываний. В нашей стране есть давняя традиция уважать неприятные высказывания. Я поддерживаю решение Верховного суда по этому вопросу», — сказал Макконнелл.