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30 ноября 2016, 09:58
безработица Дональд Трамп США

Трамп убедил United Technologies сохранить рабочие места в Индиане

Победа Дональда Трампа
Победа Дональда Трампа
Flickr

Избранный президент США Дональд Трамп заключил с американской корпорацией United Technologies (UTX) сделку, которая позволит сохранить около тысячи рабочих мест. Об этом сообщает CNBC.

Компания, выпускающая кондиционеры и климатические системы, собиралась в течение трех лет перенести из Индианы в Мексику 1400 рабочих мест.

О проведении переговоров договаривались избранный губернатор Майкл Пенс и генеральный директор United Technologies Грег Хейнс. Близкие к ним источники утверждают, что Трампу удалось сохранить большинство рабочих мест в Индиане.

Условия сделки пока неизвестны.

CNBC сообщает, что UTX пыталось сэкономить на производстве, переводя рабочие места в Мексику.

Однако источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что руководство корпорации не захотело ссориться с правительством США, от которого зависит поступление заказов, связанных с оборонными ведомствами.

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