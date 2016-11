Трамп убедил United Technologies сохранить рабочие места в Индиане

Избранный президент США Дональд Трамп заключил с американской корпорацией United Technologies (UTX) сделку, которая позволит сохранить около тысячи рабочих мест. Об этом сообщает CNBC.

Компания, выпускающая кондиционеры и климатические системы, собиралась в течение трех лет перенести из Индианы в Мексику 1400 рабочих мест.

О проведении переговоров договаривались избранный губернатор Майкл Пенс и генеральный директор United Technologies Грег Хейнс. Близкие к ним источники утверждают, что Трампу удалось сохранить большинство рабочих мест в Индиане.

Условия сделки пока неизвестны.

CNBC сообщает, что UTX пыталось сэкономить на производстве, переводя рабочие места в Мексику.

Однако источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что руководство корпорации не захотело ссориться с правительством США, от которого зависит поступление заказов, связанных с оборонными ведомствами.

We are pleased to have reached a deal with President-elect Trump & VP-elect Pence to keep close to 1,000 jobs in Indy. More details soon.