30 ноября 2016, 12:02
Суд ЕС признал некоторые санкции против Ротенберга необоснованными
Суд Евросоюза заявил, что часть веденных против российского бизнесмена Аркадия Ротенберга санкций являются необоснованными. Об этом сообщает РИА Новости.
Необоснованными признаны санкции ЕС против бизнесмена, действовавшие с июля 2014 года по март 2015 года подтверждены ограничительные меры за период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.
Таким образом, Трибунал частично удовлетворил жалобу Аркадия Ротенберга после введения против него персональных санкций из-за присоединения Крыма к РФ.
Ранее бизнесмен требовал признать его право на частную собственность, а также компенсировать ему понесенный из-за санкций ущерб.
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