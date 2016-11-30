Возбуждено дело по факту гибели хоккеистки Юрловой

В подмосковных Химках возбуждено уголовное дело по факту смерти хоккеистки Людмилы Юрловой и ее семьи при пожаре, сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

В сообщении ведомства отмечается, уголовное дело по факту обнаружения после пожара в квартире семейной пары и их 4-летнего ребенка возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трем лицам»)

К расследованию привлечен следственный отдел по городу Химки.

Ранее стало известно, что бронзовый призер Чемпионата мира (ЧМ) по хоккею с шайбой-2001 Людмила Юрлова погибла вместе с семьей от отравления угарным газом. Юрловой было 44 года. Предположительно, к смерти спортсменки и членов ее семьи привело возгорание стиральной машины. Вместе с Юрловой погибли ее муж и 4-х летний сын.