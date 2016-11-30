Норвегия согласилась выдать США российского программиста

Министерство юстиции Норвегии приняло решение об экстрадиции российского программиста Марка Вартаняна в США, передает телеканал «Дождь».

Как сообщил журналистам отец Вартаняна Эрик, передача его сына должна состояться в течение 3-4 недель.

Вартанян был задержан в сентябре 2015 года по подозрению в распространении вируса Citadel, который использовался для кражи персональных данных и средств с электронных счетов.

Вирус Citadel впервые был обнаружен в 2011 году. Вредоносная программа заражала компьютеры и похищала данные пользователей, которые затем использовались для вывода средств из различных банков. При этом Citadel не атаковал компьютеры, на которых была активирована русская или украинская раскладки клавиатуры.

В ходе совместного расследования Microsoft и ФБР агентам удалось выйти на проживающего в США 22-летнего россиянина Дмитрия Белороссова. Он был задержан в ночь на 18 августа 2013 года в аэропорту Барселоны по требованию американских властей. Уже в США он признал вину в разработке Citadel. Россиянин был осужден на 4,5 года за кражу в общей сложности полумиллиарда долларов и заражение вирусом более 11 миллионов компьютеров.