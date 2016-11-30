Володин предложил Кубе противостоять угрозам вместе с РФ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал сложившуюся после смерти кубинского лидера Фиделя Кастро ситуацию в отношениях между Кубой и РФ. По его мнению, два государства могут успешнее преодолевать угрозы сообща, передает «Интерфакс».

«Когда мы вместе, мы можем многое сделать и противостоять тем вызовам, которые существуют», — заявил Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо в Гаване.

Председатель нижней палаты российского парламента заверил своего кубинского коллегу, что в РФ есть понимание сложностей, с которыми сталкивается сейчас официальная Гавана. Володин выразил Ласо поддержку в преодолении этих сложностей.

По словам Володина, в последнее время российско-кубинские контакты в сфере экономического сотрудничества заметно укрепились, и Москва выступает за развитие этих отношений.

Напомним, спикер Госдумы прибыл на Кубу для участия в траурных мероприятиях по случаю смерти бывшего главы государства Фиделя Кастро. Ранее СМИ процитировали запись, которую он сделал в памятной книге на торжественной церемонии, приуроченной к похоронам.