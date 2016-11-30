Причиной смерти Юрловой стало возгорание стиральной машины

Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею Людмила Юрлова задохнулась при отравлении угарным газом после того, как у нее в квартире загорелась стиральная машина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одноклассницу Юрловой Алену Кыневу.

«Это нелепая трагедия, семья вечером включила стиральную машину и легла спать. Что-то задымилось, загорелось, все задохнулись от угарного газа. Их нашли через сутки», — отметила она.

Жертвами трагедии, помимо 44-летней спортсменки, стали ее муж и четырехлетний сын.

«У нее осталась одна мама, родственников других нет, есть только дальние в Архангельской области. Мама открыла счет, отсюда перечисляем ей деньги, одноклассники поехали на похороны», — рассказала Кынева.