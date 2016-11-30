Елочную игрушку из Книги рекордов Гинесса установят на Поклонной горе

17-метровый елочный шар с танцплощадкой внутри, вошедший в 2016 году в Книгу рекордов Гинесса, будет установлен на Поклонной горе. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Шар начнут устанавливать 1 декабря. За неделю планируется собрать светодиодную скульптуру из 23 тысяч лампочек. В трек-лист площадки войдут всемирное известные мелодии — песня группы ABBA Happy New Year, музыкальный фрагмент «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, песня «Московские окна» в исполнении группы «Московские девчата», «Зима» в исполнении Эдуарда Хиля. В зависимости от стиля композиции игрушки на поверхности шара будут складываться в снежинки, фейерверки, кольца разных размеров, цветов и интенсивности мерцания.

Этот шар будет крупнейшим, но не единственным в городе. Еще два украшения будут размещены на ВДНХ и на окружной площадке в Зеленограде.