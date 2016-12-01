МИД РФ назвал тревожными военные усилия Турции для свержения Асада

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена тем, что для свержения президента Сирии Башара Асада предпринимаются конкретные военные усилия. Таким образом он прокомментировал заявление президента Турции Реджипа Эрдогана о том, что целью военной операции турецкой армии является свержение сирийского лидера. Об этом он рассказал ТАСС.

Дипломат сообщил, что цели США и некоторых ее союзников секрета не составляли, так как о них неоднократно заявлялось на разных уровнях. Однако теперь под задачу смены режима в Сирии предпринимаются определенные военные усилия. Что не может не тревожить Москву.

Рябков подчеркнул, что цель пребывания России в Сирии неоднократно подтверждалась действиями.

«Мы там боремся с терроризмом, мы стремимся, насколько это возможно, всеми мерами, всеми способами облегчать гуманитарную ситуацию», — указал он.

Замглавы МИД РФ напомнил, что Москва придерживается той позиции, что решение внутриполитических проблем подлежит «выработке и согласованию между самими сирийцами». Он назвал лицемерными и безнравственными попытки обвинить Россию в противоположных намерениях.

«Это могут делать только те люди, которые пытаются прикрыться действиями других, занимаясь все той же самой пресловутой социально-политической инженерией на Ближнем Востоке, принесшей уже множество бед и в Ливии, и в Ираке, и во многих других точках», — заявил Рябков.

Дипломат заключил, что Москву настораживают подобные сигналы. Он еще раз почеркнул, что в вопросе будущего политического устройства Сирии Россия не сходится с некоторыми странами мира, с Турцией в том числе.

Напомним, 29 ноября Реджип Эрдоган заявил, что военная операция Турции на сирийской территории ставит целью прекратить правление президента Сирии Башара Асада.

30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что слова президента Турции Реджипа Эрдогана о планах по свержению президента Сирии Башара Асада не совпадают с позицией Москвы в этом регионе. Он также выразил надежду на разъяснения по этому поводу.