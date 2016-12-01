Путин обсудил Алеппо с членами Совбеза РФ

Президент Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России, на котором обсудил, в том числе, ситуацию вокруг сирийского города Алеппо. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, во время беседы подчеркивалась «необходимость продолжения энергичных усилий, предпринимаемых российской стороной по оказанию гуманитарной помощи жителям восточного Алеппо, освобождающимся из плена боевиков».

Также, добавил пресс-секретарь, Путин обсуждал послание Федеральному собранию, которое президент зачитал ранее сегодня.

«Состоялось обсуждение целого ряда вопросов, связанных с реализацией основных положений послания президента Федеральному собранию», — сообщил Песков.